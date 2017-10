Der Mensch mag es nicht, wenn er ein Produkt nicht direkt bedienen kann. Er wird nur im Notfall bereit sein, zu einem Handbuch zu greifen. Zunächst wird er versuchen, seinen bisherigen Erfahrungsschatz zu nutzen, um auf diese Weise aus eigener Kraft zum Erfolg zu kommen. Lasst also diese tolle Idee mit dem vollkommen neuen optischen Konzept fallen und schaut, was sich als Best Practice in dem Produktbereich, in dem ihr tätig seid, erwiesen hat.