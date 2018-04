Wie bei vielen heiß diskutierten Themen, so zeigt sich auch bei der DSGVO, dass nichts so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Wobei in diesem Falle noch hinzukommt, dass die Dramatik eher den Berichtenden zuzuschreiben ist – die DSGVO war nämlich im Entstehungsvorgang nicht so heiß, wie sie es jetzt in der Berichterstattung ist.

Denn schon seit Mai 2016 läuft die Frist für die Umsetzung der getroffenen Regelungen. So hätten sich die Medien schon damals in Sachen Katastrophenszenarien überbieten können. Dieses ist allerdings jetzt erst der Fall – jetzt, wo die DSGVO am 25. Mai 2018 endgültig in Kraft tritt und die Zweijahresfrist endet.