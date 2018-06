Im Ergebnis bedeuten die vagen Formulierungen der Google-Search-Console-Hilfe, dass Google darüber entscheidet, was, wann, wie in einem Featured Snippet dargestellt wird. Die einzige direkte Einflussmöglichkeit ist, einen Tag in deine Seiten einzubauen, der verhindert, dass Inhalte einer Website als Featured Snippet extrahiert werden können. Das erledigst du so:



*<meta name="googlebot" content="nosnippet">*





Es gibt durchaus Gründe, warum Seitenbetreiber die Anzeige ihrer Inhalte als Featured Snippet als Gefahr für sich sehen. Sie befürchten, dass die Anzeige von Inhalten ihrer Seiten in einem Featured Snippet dazu führen könnte, dass nur wenige Besucher ihre Seiten danach noch besuchen würden. Wieso sollten sie auch, wenn der Inhalt schon im Featured Snippet steht?

Dass diese Sorge berechtigt ist, zeigen einige Beispiele, wie etwa dieses hier. Die Website CelebrityNetWorth, die den „Börsenwert” bekannter Prominenter ermittelt, verlor im ersten Jahr, in dem ihre Ergebnisse als Featured Snippets in der Google-Suche angezeigt wurden, 65 Prozent ihres Traffics. Klar, die Suchenden wollten den CelebrityNetWorth, also den monetären Prominentenwert wissen. Und den zeigt Google im Featured Snippet bereits an. Die Berechnung dahinter, für die die Quelle hätte besucht werden müssen, interessierte die wenigsten. So wurde CelebrityNetWorth als Datenquelle für Google unverzichtbar, aber als eigene Website überflüssig.

Diese besonders krasse Form negativen Impacts ist allerdings nicht die Einzige. Denn zu den Verlierern der Featured Snippets zählen häufig genug auch jene, die bislang den Top-Spot der Google SERPs innehatten, jetzt aber von Ergebnissen an Position 0 überlagert werden. Hubspot etwa hat diese bittere Erfahrung machen müssen und einen aussagefähigen Blog-Post daraus geschmiedet. Nach ihren Untersuchungen anhand eigener Platzierungen sind die Verwerfungen im Traffic-Gefüge insgesamt so massiv, dass Teile der bisherigen Top 10 komplett irrelevant werden. Ohnehin endet heutzutage bereits jede zweite Google-Suche ohne einen Klick.

Lassen wir uns dennoch nicht entmutigen! Wir müssen mit den Rich Answers auf Dauer klarkommen und eine Alternative, die anders lautet, als dass wir uns damit abfinden und darauf einstellen, gibt es eh nicht. Auch das Team von Hubspot arbeitet inzwischen daran, ihre Platzierungen von Position 1 zu Position 0 zu verbessern.

Positiv betrachten lässt sich die Entwicklung natürlich ebenfalls. Wenn du zu den Gewinnern gehörst, winkt dir ein Traffic-Zuwachs von über 500 Prozent. Bei dieser Perspektive wirst du dich wahrscheinlich recht schnell fragen, wie du denn nun an so ein Featured Snippet gelangst. Zwar bist du in dieser Angelegenheit komplett auf Google angewiesen, dabei aber nicht vollkommen machtlos.